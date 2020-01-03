Şemsiyelerin 95’lik efendisi

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'NIN Karaağaç Mahallesi'nde kendisine ait 2 katlı evde oturan ve evin yanındaki tek odalı, 3 metrekarelik iş yerinde yıllardır şemsiye tamir eden 95 yaşındaki Ahmet Kelten, hem ev işlerini kendisi görüyor hem de kazancını sağlamak için gün boyu çalışıyor. İlerleyen yaşı nedeniyle bazı rahatsızlıkları bulunan Ahmet Kelten, titreyen elleriyle hala kerpeten, pense ve kargaburnu gibi aletleri, yılların verdiği tecrübeyle ustalıkla kullanıyor.Gençlik yıllarında kemancı olarak düğünlere de giden ve bu işle evini geçindirdiğini anlatan Ahmet Kelten, "Yaşım ilerleyince düğün işini bıraktım. Keman çalmayı kendim öğrendiğim gibi bu işe merak sardım ve bozulan şemsiyeleri tamir etmekle bu işi yapmaya başladım. Şemsiyesi bozulan insanlar bana getirir. Kiminin telini değiştiririm kiminin mekanizmasını değiştirir ya da tamir ederim. Kimseye muhtaç olmadan çalışıyorum" dedi.