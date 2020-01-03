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Su altında define gibi keşif

Dünyanın en eski gemi batığının keşfedildiği Antalya’da bu kez de Osmanlı batığında altın para ve mücevher bulundu. Eserler Kemer’de açılacak Sualtı Müzesi’nde sergilenecek

Giriş Tarihi: 3.1.2020
Su altında define gibi keşif
ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Alanya açıklarında, Akdeniz Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ve ekibi tarafından bulunan Osmanlı batığında altın paralar, mücevherler ve süs eşyaları bulunduğunu açıkladı.

MÜZE GELİYOR
Buluntunun önemine dikkat çeken Karaloğlu, "Antalya sahilleri, su altı arkeolojisi bakımından dünyanın en zengin bölgelerinden biri. Akdeniz Üniversitesi Sualtı Araştırma Merkezi'ndeki kadroyu güçlendirerek inşallah su altından da çok önemli bulguları Kemer'de kurulacak Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergileyeceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemde tamamlanacak ve Bodrum'dan sonra Türkiye'deki en önemli Sualtı Arkeoloji Müzesi olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile turizmcilerimizin ortak projesi olacak" diye konuştu.
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Su altında define gibi keşif
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