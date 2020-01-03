Utandıran görüntü

Antalya'nın pırıl pırıl olan Falez 2 ve Falez 3 parklarındaki kirlilik önlenemiyor. Yaklaşık 1 ay önce şehirde yerleşik yaşayan Rus dağcıların temizlik yaptığı bölgede çitlerin arkası adeta çöplüğe dönüştürüldü. Duyarsız vatandaşların eline ne geçtiyse attığı kayalıklarda biriken çöpler çevreye koku yaymaya başladı.Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ve Antalya'nın en büyük parkları arasında gösterilen Falez 1, 2 ve 3 parkları ile eski Mezbaha yanındaki bölge gizli bir çöplüğü andırmaya başladı. Hafta sonları ve tatil günleri havaların iyi olduğu dönemde vatandaşların uğrak mekânları arasında yer alan parklar piknik için gelenlerin bıraktığı çöpler yüzünden içler arısı hale bürünmüş durumda. Çöplerin sorumsuz bir şekilde falez bandının üstüne atılmasıyla Akdeniz'in eşsiz güzelliğinin seyredildiği falezlerin manzarasına gölge düştü.Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri, park içerisinde yer alan her türlü çöpü büyük bir titizlikle toplarken, demir parmaklıklar ardında kalan alanı görmezden gelmesi ise tepki çekiyor. Her geçen gün artan çöp yığınları artık görmezden gelinmeyecek kadar büyük bir sorun haline geldi. Bölge sakinleri ve aileler falez kayalıklarına atılan tonlarca çöpün denize gittiğini söyledi. Vatandaşlar, "Burası kentin gerdanlığı. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler falezleri gezip denize bakıyor. Aylardır biriken ve koku yaymaya başlayan çöp yığınlarına çare bulunmalı" dedi.ANTALYA'DA yaşayan yerleşik Ruslar, Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) işbirliğiyle Falez 2 Parkı'nda bulunan falezleri 22 Kasım'da temizledi. Falezlerden, poşetler dolusu çöp çıkartıldı. Antalya'ya iki ay önce yerleşen Rus güzellik uzmanı Tanya Tatuhina'nın girişimiyle Falez 2 Parkı falezlerinde gerçekleşen temizlik etkinliğine, 100 gönüllü katılmış ve kurulan ip platformların yardımıyla 40 metre yükseklikteki falezleri baştan aşağı temizlenmişti. O dönem Tanya Tatuhina, "Antalya cennetten bir köşe. İnsanların bu güzelliği bu derece kirletmiş olmasına aklım ermiyor. Daha dikkatli ve çevrelerine sahip çıkmalılar" diyerek duyarlılık çağrısı yapmıştı.

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