Yılın takası

2020''nin ilk transfer ile ilgili bomba iddiası Alanya'da yaşanıyor.Sezon başında da Cisse'yi transfer etmek isteyen sarı kırmızılı yönetimin Aytemiz Alanyaspor ile tekrar masaya oturacağı ileri sürüldü.Aslan'ın, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Cisse için Diagne'yi 1.5 yıllığına turuncu-yeşilli ekibe kiralamayı teklif edeceği belirtildi. Sezon başında Club Brugge'ye kiralanan Senegalli golcü, Belçika'da teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Devre arasında kiralık sözleşmesini feshederek Galatasaray'a dönmesi beklenen Diagne'nin, Cisse'nin bonservisine karşılık Alanya'ya gönderilmesi bekleniyor.Senegalli Cisse, 2018 yılında Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig'e merhaba dedi. G2012 yılında İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'a 12 milyon Euro'ya transfer olan Cisse, İngiliz ekibinde 4 yıl forma giydi. 131 maçta 44 gol atıp, 10 asist yaptı.BU sezon savunmanın göbeğinde zaman zaman sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için bir çok ismi yakın takibe aldı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal'ın ilk olarak Alanyaspor'dan Welinton'u istediği ve bu konuda oyuncunun eski hocası Sergen Yalçın'ın da olumlu rapor verdiği öğrenildi. Turuncu-yeşilli takımda 3 sezondur başarılı bir performans ortaya koyan Brezilyalı savunmacı Welinton, Alanyaspor'da 70 maça çıktı ve defansta görev yapmasına rağmen 7 gol atarak takımı hücumda da katkı sağladı.

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