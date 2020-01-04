4 kardeş 2 aile

ANTALYA'DA sağlıksız ortamda yaşadığı belirlendikten sonra koruma altına alınan 4 kardeş, iki koruyucu ailenin yanına yerleştirildi. Yaşları 1 ve 6 arasında değişen 4 çocuk, elektrik ve suyu kesik, çöple dolu evde bulunarak koruma altına alınmıştı. Çocukların çöp evdeki durumları görenlerin yüreklerini yaralamıştı.Koruma altına alınan 4 kardeşe, yuvalarının yanı sıra gönüllerini de açan R.B. (45) ve N.B. (43) ile M.K. (56) ve G.K. (53) çiftlerinin yakın adreslerde oturmaları sayesinde, kardeşler birbirlerinden de ayrılmayacak. 16 yıldır evlat hasreti çektiğini anlatan R.B. "Çocuğumuz olmuyorsa bir çocuğun kaderini değiştirebiliriz diye düşündük. Baba olmak çok güzel bir duygu. İlk bana 'baba' diye seslendiklerinde adeta havalara uçtum. Bana servet verseler bu çocukların tırnağına değişmem. Kimsenin çocuğu sokakta kalmasın" diye konuştu.N.B. ise kuruma ilk gittiğinde çocukların bakışlarının kendisini çok etkilediğini belirterek, "Görür görmez kalbim ısındı. Onlar da bizi çok sevdi. Hemen 'anne' ve 'baba' dediler. Kokularını içime çektim. Evlat kokusu gibisi yokmuş" dedi. Diğer iki kardeşin koruyucu aileliğini üstlenen ev kadını G.K. ise akrabalarından 6 ailenin daha koruyucu aile olduğunu anlatan G.K, "Bize 'koruyucu sülale' diyorlar. Çocukları çok seviyoruz" ifadelerini kullandı. Baba M.K. ise 4 kızı, 6 torunu olduğunu, çocukları evlenince evde yalnız kaldıklarını belirterek, yıllar sonra yeniden çocuk sevinci yaşadıklarını söyledi.

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