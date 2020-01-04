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Evlada acı veda

Giriş Tarihi: 4.1.2020
Evlada acı veda
ANTALYA'NIN Akseki ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Sefa Pantır için Akseki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Akseki Şahinler Çok Programlı Anadolu Lisesi Elektrik Bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi olan Sefa Pantır'ın cenaze törenine Akseki Kaymakamı Volkan Hülür de katıldı.

MOTOSİKLETTE YOLCUYMUŞ
Sefa Pantır'ın arkadaşları ve ailesi, tabutu başında gözyaşı döktü. Sefa Pantır'ın motosikletin sürücüsü olmadığı, motosikleti kazada yaralanan arkadaşı Mustafa Kızılkaya'nın kullandığı açıklandı. Kızılkaya'nın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
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Evlada acı veda
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