İstikrar imrendirdi

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, ilk yarının en istikrarlı oyuncusu Portekizli kaleci Marafona oldu.Şimşek'te en fazla süre alan oyuncular içerisinde Bakasetas bin 398 dakika, Siopis bin 371 dakika, Welinton bin 350 dakika, Nsakala bin 350 dakika ve Efecan bin 310 dakika ile ön plana çıktı.Ligin ilk 10 haftasında İM Kayserispor, Y. Malatyaspor'u deplasmanda, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ise sahasında mağlup eden, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarından ise birer puan çıkaran Aytemiz Alanyaspor, 19 puan toplama başarısı gösterdi. Ligin 3. haftasında oturduğu liderlik koltuğunu, 11. haftada deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 yenilmesiyle Demir Grup Sivasspor'a kaptıran Akdeniz ekibi, sonraki karşılaşmalarda ise inişli çıkışlı grafik sergiledi.Aytemiz Alanyaspor, 17 haftalık periyotta 31 gol atarken, kalesinde 16 gol gördüGol krallığında ilk sırada bulunan Senegalli 34 yaşındaki oyuncu, takımının gol yükünü sırtladı.

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