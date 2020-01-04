İstikrar imrendirdi

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, ilk yarının en istikrarlı oyuncusu Portekizli kaleci Marafona oldu. Tüm maçlarda forma giyen 32 yaşındaki Portekizli kaleci Marafona, toplam 1530 dakika sahada kaldı.
Şimşek'te en fazla süre alan oyuncular içerisinde Bakasetas bin 398 dakika, Siopis bin 371 dakika, Welinton bin 350 dakika, Nsakala bin 350 dakika ve Efecan bin 310 dakika ile ön plana çıktı.
LİGİ LİDER GÖTÜRDÜ
Ligin ilk 10 haftasında İM Kayserispor, Y. Malatyaspor'u deplasmanda, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ise sahasında mağlup eden, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarından ise birer puan çıkaran Aytemiz Alanyaspor, 19 puan toplama başarısı gösterdi. Ligin 3. haftasında oturduğu liderlik koltuğunu, 11. haftada deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 yenilmesiyle Demir Grup Sivasspor'a kaptıran Akdeniz ekibi, sonraki karşılaşmalarda ise inişli çıkışlı grafik sergiledi. Turuncu-yeşiller, ligin ilk yarısını 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 29 puanla 6. sırada tamamlamayı başardı.
TAKIMI CISSE SIRTLADI
Aytemiz Alanyaspor, 17 haftalık periyotta 31 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü. Turuncu yeşillilerin 31 golün 12'sinde Papiss Cisse imzası bulunuyor.
Gol krallığında ilk sırada bulunan Senegalli 34 yaşındaki oyuncu, takımının gol yükünü sırtladı. Cisse'yi 4'er golle Bakasetas, Fernandes ve Djalma takip etti.