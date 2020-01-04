Kilo verirken şampiyon oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde zayıflamak için karateye başlayan ve kendisini geliştirerek ümitlerde Balkan şampiyonluğuna ulaşan Mustafa Aydemir'in hedefi, Türkiye'ye olimpiyatlarda altın madalya getirebilmek. Mehmet Erdoğan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mustafa Aydemir, 5 yıl önce fazla kilolarından kurtulmak için ailesinin de teşvik etmesiyle spor yapmaya başladı. Aydemir'in karatede yetenekli olduğunu fark eden Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörleri, kendisini bu branşa yönlendirdi. Hem kilo veren hem de karatede kendini geliştiren Aydemir, son olarak Makedonya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda ümitler ferdi +70 kilo kumitede birinci oldu.Aydemir, kilo vermek için başladığı karatede yaşadığı şampiyonluklardan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Şimdi hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu anlatan Aydemir, "Ailem ve antrenörlerim hep beni teşvik etti. Onların da desteğiyle spora daha sıkı sarıldım. Makedonya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda hem ümitler ferdi kumitede şampiyon oldum hem de takım kumitede şampiyon olduk. Hedefim A Milli Takım'a girip olimpiyat şampiyonu olmak" dedi.Milli sporcuya çalışmalarında antrenörleri Reyhan ve Mustafa Kıvrak çifti destek veriyor. Reyhan Kıvrak, Aydemir'in karateye olan yeteneğini hemen fark ettiklerini vurguladı. Sporcunun bir yıllık çalışmanın ardından Türkiye şampiyonluğuna ulaştığını aktaran Kıvrak, "Şubat ayında Macaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda birincilik bekliyoruz" dedi. Antrenör Mustafa Kıvrak ise, "İlk hedefimiz Avrupa şampiyonluğu. Ondan sonra inşallah seneye dünya, belki 2024'te olimpiyat şampiyonluğu. Kendisine güverimiz sonsuz" ifadelerini kullandı.

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