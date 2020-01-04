Kongrede tanıtım atağı

Antalya Kongre Bürosu'nun, kongre turizminin tanıtımı için 11 yıldır yayımladığı kongre turizmi katalogu 'Meeting &Incentive Planner Guide 2020'nin tanıtımı Hadrian Kapısı'nda gerçekleşti. Lansmana Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Antalya Kongre Bürosu Başkanı Davut Çetin, Antalya Kongre Bürosu Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege katıldı.Davut Çetin artık turizmi çeşitlendirmeleri gerektiklerini vurgulayarak, "Spor turizmi ve tarih turizmi üzerine çalışıyoruz. Ama en önemli turizm ayaklarından biri de kongre turizmi. Çünkü Antalya kongre turizmi açısından potansiyeli en yüksek ilimiz. Antalya, Türkiye'nin en önemli kongre merkezlerinden biri olmuştur" diye konuştu. Vali Yardımcısı Nurettin Ateş de alternatif turizm alanında kongre ve fuar turizminin çok önemli olduğunu belirterek, elden daha güçlü bir tanıtım yapılması gerektiğini vurguladı.Aynı zamanda Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı da olan Yeliz Gül Ege, 250 sayfalık katalogta şehrin deniz, kum, güneş dışındaki turizm değerlerinin tanıtıldığını söyledi. Antalya'nın 220 bin nitelikli kongre koltuğu ile büyük bir potansiyeli olduğunu söyleyen Ege, "Geçen yıl 115, bu yıl 44'ü uluslararası 248 kongre gerçekleşt. Bu güzel artış çalışmalarımızın sonuç verdiğini gösteriyor" diye konuştu.

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