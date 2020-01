Lezzet yorgunları

Gastronomi sanatı ve sunumunun gelişmesini amaçlayan Paris merkezli Chaine des Rotisseurs Derneği'nin Antalyalı üyeleri, The Land of Legends içinde yer alan Nemo Restaurant&Lounge'da düzenlenen yılsonu Gala yemeğinde bir araya geldi. Chaine des Rotisseurs Antalya yönetim kurulu, üyeleri, eşleri ve misafirlerinin katıldığı yılsonu Gala yemeğinden önce bir kokteyl verildi. Kokteylde konuklara çeşitli içecekler eşliğinde küçük lezzetli kanepeler ikramı yapıldı.Chaine des Rotisseurs Antalya Bölge Başkanı M. Nihat Tümkaya, restornın Genel Müdürü Osman Cebe ve ev sahibi işletmenin sahibi Mouhamad Hadla'ya teşekkür etti. Yemeğin servis düzenini sağlayan Selami Gül, servis şefleri İvanka Buchko ve Kemal Karakaya ile ekibine, mutfak şefi Anuj Sarkar, yardımcıları Mouhammed El Amine Belabid, Manish Kumar Thakur, Junaid Hanif, Sedat Zurnalı, Gauray Punj ve mutfak ekibine derneğin plaketi verildi. Antalyalı tadım ustalarına daha sonra deniz ürünleri ağırlıklı bir menü sunuldu.Menüde yer alan, Keçi Peynirli Panna Cotta, Kral Deniz Tarağı ve Taze Çilekli 'Ceviche', Kaz Ciğeri '', Etli Siyah Japon Mantısı, Kakule ve Mandalina Sorbesi, Tavada Kızarmış Bonfile, ve 'Dulcey' Çikolatalı Milföy gurmelerden tam not aldı.

BUGÜN NELER OLDU