Serbest Bölge’de ihracat sevinci

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN en önemli ihracat ve katma değeri yüksek üretim ve ihracat merkezlerinden Antalya Serbest Bölge'de 2019 yılı ciddi artışla kapandı. Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, 2019 yılı toplam ticaret hacminin 777 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Gürses, "2018 yılında 668,5 milyon dolar olan ticaret hacmimiz 2019'da yüzde 16.3 oranda artış gösterdi" dedi. Gürses, toplam ticaret hacminin ise en yüksek olduğu sektörlerin sırasıyla medikal, yat ve elektronik sektörleri olduğunu kaydetti.