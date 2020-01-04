Tarih bu rekoru yazacak

ANTALYA, 2019 yılını tarihi rekor kırarak 15 milyon 644 bin turist ile tamamladı. Rekoru Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Karaloğlu, "2019 hedefimize ulaştık. Bu başarıda emeği olan herkesi kutluyorum. Antalya turizmi 2020'de de büyümeye devam edecek" dedi. Gelen turistlerin 15 milyon 225 bini Antalya ve Gazipaşa Havalimanı ile şehre giriş yaparken 55 bini denizden, 363 bini başka şehirler üzerinden transit olarak Antalya'ya geldi.Antalya'ya 2019 yılında en çok turist gelen ülke Rusya Federasyonu oldu. Rusya'dan 5 milyon 582 bin 763 turist geldi. Son yıllarda ciddi oranda kaybın yaşandığı Antalya'nın en büyük ikinci pazarı Almanya'dan ise 2019'da ciddi geri dönüş sağlandı. Alman turist sayısı 2 milyon 673 bin 545'e ulaştı. 803 bin ile Ukrayna, 719 bin ile İngiltere ve 554 bin ile Polonya ilk 5'i oluşturan diğer pazarlar oldu. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da gelen turist sayısının tarihi zirveye ulaştığını be.irtti. Geçen yıl için belirledikleri hedefi aşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Atmaca, "2020'de güzel olacak" dedi.

BUGÜN NELER OLDU