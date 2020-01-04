Tatbikat değil gerçek

Antalya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Araç içinde sıkışan 3 kişi zamana karşı yarışan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Polis ve itfaiyeyi alarma geçiren kaza, Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Ömer Çoban (24) kullandığı 07 CHZ 51 plakalı otomobil, Teomanpaşa Mahallesi sınırları içinde kontrolden çıkıp önce kaldırıma, ardından palmiye ağacına çarparak takla attı. Araç içinde bulunan sürücü ile Nimet Çoban (22) ve Hatice Çoban (20) araç içinde sıkıştı. Çarpmanın etkisi ile palmiye ağacı ikiye bölündü. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan polis ve itfaiye ve sağlık ekipleri önce araç içinde sıkışan Nimet Çoban ve Hatice Çoban'ı kurtardı. Sürücü Ömer Çoban'ın kurtarılması ise 20 dakika sürdü. Başından ağır yaralanan sürücü güçlükle sıkıştığı yerden çıkartılarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Operasyon görüntüleri tatbikatları aratmadı. Doktorlar 3 yaralının da durumunu ciddi olduğunu bildirdi.Kaza dolayısıyla Gazi Bulvarı'nda trafik 40 dakika kilitlendi. Trafik ekiplerinin özverili çalışması sonucu trafik açıldı. Polis kaza yapan aracın aşırı sürat nedeni ile kontrolden çıktığını açıkladı. Trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. İtfaiye bir saatlik çalışmanın ardından yolu temizledi.

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