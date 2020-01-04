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Valiliğe milli hediye

Giriş Tarihi: 4.1.2020
Valiliğe milli hediye
ANTALYA Valiliği'ne Türk girişimci tarafından üretilen, yerli ve milli motokabin hediye edildi. Sarıaslan Makine Mühendisliğin sahibi Cengiz Sarısaslan, KOSGEB'in Ar-ge inovasyon proje desteği ile ürettiği motosiklet garajını Antalya Valiliği'ne bağışladı. Vali Karaloğlu hayırsever işadamına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

İLK İHRACAT ABD'YE
Sarıaslan, motoseverler için yağmurdan darbeden ve sıcaktan etkilenmeyen bir mini motosiklet garajını Antalya'dan dünyaya kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti. Ürünün tüm patentlerine sahip olduğunu ve yurt dışından da siparişler aldığını ifade eden Cengiz Sarıaslan ilk ihracatı ABD'ye gerçekleştirdiklerini ve yakın zamanda İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri ve Kosova'ya da ihracat yapacaklarını söyledi.
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Valiliğe milli hediye
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