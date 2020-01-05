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2020’de 6 ay tutulması var

Giriş Tarihi: 5.1.2020
2020’de 6 ay tutulması var
2020 yılında biri tam tutulma olmak üzere iki güneş, dört parçalı ay tutulması yaşanacak. Türkiye'den iki parçalı Ay ve bir parçalı Güneş tutulması görülebilecek. 21 Haziran'daki Parçalı Güneş Tutulması, Türkiye'den 07.38 ile 09.50 saatleri arasında takip edilebilecek.

KİTAP HAZIRLANDI
Antalya Saklıkent'te 2600 rakımdaki Bakırlıtepe'de kurulu TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, 2020 yılının önemli gök olaylarını derledi. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden Dr. Tuncay Özışık, her yıl hazırladıkları Gök Olayları Yıllığı'nın, yıl boyunca günlük gök olaylarının da bulunduğu bir kitapçık olduğunu belirtti. Özışık, 10 Ocak ve 5 Haziran ve 5 Temmuz'da Parçalı Ay Tutulması, 14 Aralık'ta ise Tam Güneş Tutulması olacağını vurguladı.
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2020’de 6 ay tutulması var
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