Alanya’ya 40 yeni araç

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Alanya Belediyesi, vatandaşa hizmet hızını yükseltmek için araç filosunu gelişti. Yeni alınan 40 araç, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Oba Serası'nda düzenlenen törenle hizmete sunuldu.Araçların hizmete sunulması nedeniyle Alanya İlçe Müftüsü İhsan İlhan tarafından dua töreni yapıldı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilk günkü heyecanla çalıştıklarını söyledi. Yücel, "Alanya için çalışıyor, üretiyoruz. Alanya'yı yeni hizmetlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün yeni aldığımız 40 araç ve iş makinemizi dualarla halkımızın hizmetine sunacağız. Göreve geldiğimiz günden, 2020 yılına kadar 200'ün üzerinde aracı belediyemize kazandırdık" dedi.Bölgenin dört bir yanına hizmet götürdüklerinin belirten Yücel; "50 aracı hurdaya dönüştürdük. Ekonomik ömrünü tamamlamış 50 aracı da bu yıl içinde yenileyeceğiz. 540'ın üzerinde araç filomuzla merkezde verdiğimiz tüm hizmetlerin aynısını, beldelerimize, kırsal mahallelerimize, Torosların en uç noktasındaki yaylalarımıza da aynı hızda ve kalitede ulaştırıyoruz" diye konuştu. Törene ilçe kaymakamı, siyasiler ve muhtarlar katıldı.