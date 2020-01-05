Antalya’da 967 toplanma alanı

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AFAD Antalya Müdürü Fevzi Timur, bir meslek örgütü temsilcisinin kentteki acil durumlarda toplanma alanı olarak kullanılacak yerlere yönelik açıklamasına cevap verdi. Meltem Mahallesinde toplanma alanı olarak belirlenen Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut Parkı'nda düzenlenen açıklamada Timur, habere konu hastane bahçesi ve kültür merkezindeki bölgenin AFAD tarafından belirlenen toplanma alanı olmadığına dikkati çekti.Timur, "Sözkonusı yer alanı iş güvenliği kapsamında kurumun belirlediği acil toplanma alanına ilişkindir. Antalya'da 577'si park, 94'ü spor salonu toplam 967 toplanma alanı var" dedi.