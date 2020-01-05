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Başarıya altın ödül

ADEM DURMAZ Akdeniz
Giriş Tarihi: 5.1.2020
Başarıya altın ödül
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hayırsever iş adamı İrfan Önal, 'Genç nida Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'nda il birincisi olan Adile Ahsen Kaya ile 'Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması' il birincisi Furkan Sarıgül'ü tebrik ederek altın ile ödüllendirdi. Nazlı-İrfan Önal İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Süleyman Karaca, hayırsever İrfan Önal ve babası Osman Önal'ın okullarını yaptıran isim olduğunu söyledi.

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Karaca, "Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın başarısını yakından takip ediyorlar" dedi.
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Başarıya altın ödül
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