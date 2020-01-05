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Beyaz cennet

’nın kış sporları merkezi Davraz’da sezon hareketli başladı. Pistler kayak yapmaya uygun hale gelince tatilciler bölgeye akın etti

Giriş Tarihi: 5.1.2020
Beyaz cennet
Isparta'nın kış sporları merkezi Davraz Kayak Merkezi'nde yağan son karla birlikte kayak sezonu hareketlendi. Davraz, tatilcilerin de akınına uğradı. Davraz Kayak Merkezi'ni Isparta'nın yanı sıra, Antalya, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli hatta İzmir'den çok sayıda kayakçı ziyaret etti. Davraz'daki pistlerde kayan tatilciler, bol bol eğlendi.

GÜZEL BİR MANZARA VAR
Ziyaretçilerden Ahmet ve Zeynep Yeni çifti, Davraz'a her kış geldiklerini belirterek, "Her yer bembeyaz, güzel bir manzara var. Muhteşem bir yer. Zirveye çıkıp, karlar içerisinde kafede oturup, bu eşsiz manzara eşliğinde çayınızı, kahvenizi içmek hiçbir şeye değişilmez" dedi. Sporcu Aslı Mercan, 8 yıldır Alp disiplini kayağı yaptığını belirterek, "Burada gerçekten çok güzel bir ortam var. Eğirdir Gölü'nün güzelliğini izleyerek, kayak yapabilirsiniz" dedi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da, Davraz'ın önemli bir kış sporları merkezi olduğunu ve bu cazibenin artması için tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı.
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