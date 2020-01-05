Beyaz cennet

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Isparta'nınkış sporları merkezi Davraz Kayak Merkezi'nde yağan son karla birlikte kayak sezonu hareketlendi. Davraz, tatilcilerin de akınına uğradı. Davraz Kayak Merkezi'ni Isparta'nın yanı sıra, Antalya, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli hatta İzmir'den çok sayıda kayakçı ziyaret etti. Davraz'daki pistlerde kayan tatilciler, bol bol eğlendi.ZiAhmet ve Zeynep Yeni çifti, Davraz'a her kış geldiklerini belirterek, "Her yer bembeyaz, güzel bir manzara var. Muhteşem bir yer. Zirveye çıkıp, karlar içerisinde kafede oturup, bu eşsiz manzara eşliğinde çayınızı, kahvenizi içmek hiçbir şeye değişilmez" dedi. Sporcu Aslı Mercan, 8 yıldır Alp disiplini kayağı yaptığını belirterek, "Burada gerçekten çok güzel bir ortam var. Eğirdir Gölü'nün güzelliğini izleyerek, kayak yapabilirsiniz" dedi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da, Davraz'ın önemli bir kış sporları merkezi olduğunu ve bu cazibenin artması için tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı.