Hayata küstü eve kapandı

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Isparta'da,çocuklarının kendisini aramadığı gerekçesiyle bunalıma giren Mehmet Bursa (67), bacağının da doktor hatası sonucu sakat kaldığını ileri sürerek, evinden çıkmama kararı aldı. Kendisini yaşamdan soyutlayan ve yemekleri dışarıdan gelen Bursa, 24 saatini evde geçiriyor.Isparta'da, ilk eşinden 3 çocuğu bulunan Mehmet Bursa, ikinci eşinden 12 yıl önce boşandıktan sonra yalnız yaşamaya başladı. Kiraladığı 2 odalı evde kalan işçi emeklisi Bursa, çocuklarının kendisini aramaması nedeniyle bunalıma girip, çevresiyle ilişkisini kesti. Yerinden kalkamadığı için ihtiyaçlarını güçlükle karşılamaya çalışan Mehmet Bursa'nın durumunu gören yakını Isparta Belediyesi'nden yardım istedi. Eve gelen görevliler, Bursa'nın hastanede tedaviye alınması için çalışma başlattı.Bursa, biri elektronik mühendisi 2 oğlu ile 1 kızı olduğunu söyledi. Çocuklarıyla görüşmediğini, yaşama küstüğünü belirten Bursa, "Bir gün olsun kapımı çalmadılar" dedi. Anadolu Mahallesi muhtarı Ömür Demirtaş ise durumdan yeni haberdar olduklarını söyledi. Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün de Bursa'yı ikna edemediklerini belirtti.