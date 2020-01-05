Hedefi milli forma

Antalya'nın
Konyaaltı Belediyesi'nde çalışarak hem iş hem de spor hayatını sürdüren 22 yaşındaki Simge Elif Poyraz, engeline aldırmadan sporla hayata tutundu. 4 ay gibi sürede halterde Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda ikinciliği elde eden Poyraz, milli takıma girerek, yurt dışında ülkesini temsil etmek istiyor.
ÇOK SIKI ÇALIŞIYOR
Omuriliğindeki gelişim bozukluğu hastalığıyla dünyaya gelen Simge Elif Poyraz, bir arkadaşının tavsiyesiyle haltere başladığını söyledi. Sol ayağında kısmi felç rahatsızlığı olan Simge Elif Poyraz, "Ağustos ayında yapılacak seçmelere hazırlanıyorum. Avrupa'da ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek istiyorum. Sıkı bir çalışma programım var. Halteri seviyorum. Güçlü olmak ve başarmak istiyorum. Engelli kardeşlerimiz evlerine kapanmasın, muhakkak ilgi duydukları bir sporla ilgilensin"
dedi. Başarılı sporcu, spor hayatını sürdürürken çalışarak kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor. Bir işinin olmasından dolayı da çok mutlu olduğunu söyledi.