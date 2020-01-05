Hedefi milli forma

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınKonyaaltı Belediyesi'nde çalışarak hem iş hem de spor hayatını sürdüren 22 yaşındaki Simge Elif Poyraz, engeline aldırmadan sporla hayata tutundu.Omuriliğindeki gelişim bozukluğu hastalığıyla dünyaya gelen Simge Elif Poyraz, bir arkadaşının tavsiyesiyle haltere başladığını söyledi. Sol ayağında kısmi felç rahatsızlığı olan Simge Elif Poyraz,dedi. Başarılı sporcu, spor hayatını sürdürürken çalışarak kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor. Bir işinin olmasından dolayı da çok mutlu olduğunu söyledi.