Isparta 32 Spor’un rakibi Yıldırımspor

BUGÜN NELER OLDU

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor'un Antalya kampı başladı. Bir haftalık Isparta kampının ardından, 10 gün de teknik- taktik ve özel maç programını Antalya'da gerçekleştiren pembeyeşilliler, Manavgat'taki devre arası kampında hazırlıklarını sürdürüyor.Isparta 32 Spor bugün Bursa Yıldırımspor, 8 Ocak'ta Sultangazispor ve 11 Ocak'ta Aliağa Spor Kulübü ile özel maç yapacak. 10 günlük kampın ardından tekrar Isparta'ya dönecek olan pembeyeşilliler, bu sürede teknik-taktik ağırlıklı antrenmanlarına devam edecek. Diğer yandan teknik direktör Hasan Şengün, 1 stoper ve 1 orta saha oyuncusu daha renklere bağlayarak, transferi noktalayacaklarını söyledi.