Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > İşte örnek iki sporcu

İşte örnek iki sporcu

Giriş Tarihi: 5.1.2020
İşte örnek iki sporcu
Ispartalı Milli Koşucular Ceren Yılmaz ve Rumeysa Coşkun, 11 Ocak Cumartesi günü Adana'da yapılacak Kulüpler Arası Kros Ligi 1. Kademe Yarışmaları'nda madalya için koşacak. Büyük Bayanlar 6 kilometrede Ceren Yılmaz, Genç Bayanlarda Rumeysa Coşkun, 4 kilometre de Beşiktaş adına kros takımlarında yarışacak. Kros Ligi'nin 2.kademesi Balikesir'de Final ise Kuşadası'nda noktalanacak. DIĞER yandan Ceren Yılmaz SDÜ Tıp Fakültesi'nde, Rumeysa Coşkun ise Akdeniz Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda eğitimlerini sürdürüyor. Yılmaz ile Coşkun, "Toplumda sporla ders aynı anda yürümez diye bir düşünce var. Ancak birimiz tıp, diğerimiz öğretmenlik okuyor. Yeter ki sistemli bir şekilde çalışalım" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte örnek iki sporcu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN