İşte örnek iki sporcu

BUGÜN NELER OLDU

Ispartalı Milli Koşucular Ceren Yılmaz ve Rumeysa Coşkun, 11 Ocak Cumartesi günü Adana'da yapılacak Kulüpler Arası Kros Ligi 1. Kademe Yarışmaları'nda madalya için koşacak.Kros Ligi'nin 2.kademesi Balikesir'de Final ise Kuşadası'nda noktalanacak. DIĞER yandan Ceren Yılmaz SDÜ Tıp Fakültesi'nde, Rumeysa Coşkun ise Akdeniz Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda eğitimlerini sürdürüyor. Yılmaz ile Coşkun, "Toplumda sporla ders aynı anda yürümez diye bir düşünce var. Ancak birimiz tıp, diğerimiz öğretmenlik okuyor. Yeter ki sistemli bir şekilde çalışalım" dedi.