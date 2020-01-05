İyilik perisi Rabia Türkiye’yi sardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çocuk Gelişim Uzmanı Rabia İnci Özen'in 9 arkadaşı ile 4 yıl önce başlattığı sosyal sorumluluk projesi 'Çocuklar Üşümesin' kampanyası il sınırları aştı. Tüm Türkiye'ye yayılan proje ile özellikle ihtiyaç sahibi çocukların ihtiyaçları karşılanıyor. Okullar açıldığında kırtasiye malzemesi, kış aylarında ise atkı ve bereler çocuklara ulaştırılıyor. Manavgat'ın yanı sıra Türkiye'nin değişik noktalarında bir araya gelen gönüllü kadınlar sadece geçen yıl 3 binden fazla öğrenciye atkı bere eldiven ve çorap gönderdi.Projenin kurucusu Rabia İnci Özen, bugüne kadar 472 okulda 21 bin öğrenciye ulaştıklarını söyledi. Önce ilçedeki okullarda başlattığı kampanyanın 81 ilden gelen talep nedeniyle çığ gibi büyüdüğünü belirten Özen, "9 kişi ile başladığım bu yolculukta ekipteki arkadaş sayımız 15'e yükseldi. Bir çok köy okulu öğretmeni sosyal medyadan bize ulaşıp talepte bulunuyor. Bizde o il veya ilçedeki milli eğitim müdürlükleri ile irtibata geçen bilgileri dahilinde bu destekleri sağlıyoruz" dedi.Çocukların hayallerini öğrenip o hayalleri gönüllüler aracılığıyla gerçekleştirmeye çalıştıklarının altını çizen Manavgatlıların 'İyilik Perisi' olarak adlandırdıkları Rabia İnci Özen, "Çocukların üşümemesi için kışın büyük efor sarf ediyoruz. Bu kış daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. İlçedeki Zeynep Örgü Evi kampanya kapsamında ücretsiz yün tedarik ediyor. Bunları son bir ay içinde binden fazla gönüllüye ulaştırdık. Ekim 2019'dan beri 3 bin atkı ve bere örülüp yurdun dört bir yanındaki çocuklara ulaştırıldı" diye konuştu.Bu yıl 'Çocuklar üşümesin' projesi için çeşitli il ve ilçelerden gönüllü olmak isteyen kadın sayısının arttığını anlatan Özen, "Kadınlarımız her il ve ilçede ekipler oluşturdu. Başta İstanbul olmak üzere bir çok büyükşehir ve ilçede proje gönüllülerimiz bir araya gelerek örgü etkinlikleri düzenliyor. Bunlardan biri de beyaz perdenin yıldızı Bahar Öztan ve arkadaşları" ifadelerini kullandı. Özen, gönüllülerin her hafta salı günleri projeye destek veren cafe, restoran ve hobi sanat evlerinde toplanıp örgü ördüklerine kaydetti.Projede en son daha önce Manavgat'ta görev yapan ve halen Ovacık Jandarma Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Kürşat Şenol aracılığı ile Hoca Ahmet Yesevi Yatılı Bölge Ortaokolu'na ulaşıldı. Çocuklara atkı, bere ve kitap gönderildi.Rabia İnci Özen'in en büyük hedefi ise 'Hayallerimin Elinden Tut Kütüphanesi' oluşturmak. Manavgat'ta ilk ve tek gönüllü topluluğunu kuran Özen'i, Manavgat Sanayici ve İşadamları Derneği'de, plaketle ödüllendirildi.

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