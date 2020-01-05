Kaderin cilvesi

Antalyaspor'da teknik direktör arayışları 3 adımda sonlandırıldı. Önce boşta olan Hikmet Karaman ve ardından Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın görüştü. İki isimden olumsuz yanıt alan kırmızı-beyazlı yönetim, Tamer Tuna'da karar kıldı. Tuna ile 1.5 yıllığına anlaşan Akrep, resmi sözleşmeyi yarın imzalayacak.
Tuna, başkan Ali Şafak Öztürk'ün sahibi olduğu Belek'teki Regnum Carya Otel'de kampta bulunan takımın başına geçecek. Bugün sabah antrenmanına takımla birlikte çıkması beklenen Tuna'nın takımdan gönderilecek futbolcuların listesini de vermesi bekleniyor.
İZMİR EKİBİYLE YAKIN TEMAS
Sezonu Göztepe'de açan Tuna, kötü gidiş sonrası 9. haftada görevinden ayrılmıştı. Bu arada Süper Lig'de ikinci yarı programının belli olması Tuna'ya sürpriz oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 Ocak'ta Göztepe ile karşılaşacak Akdeniz ekibi ardından Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında yine aynı ekiple rakip olacak.
Antalyaspor 3 gün sonra Tuna'nın eski takımıyla kupa rövanşında kozlarını paylaşacak.
STADYUM YİNE KAPALI
Bu arada Antalyaspor'un kupadaki Göztepe maçına Antalya Stadyumu ev sahipliği yapamayacak. Eyüpspor maçında olduğu gibi kırmızı-beyazlılar, saha çimlerinin uygunsuz olduğu gerekçesiyle başka bir sahada maçını oynayacak.