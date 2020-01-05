Kaderin cilvesi

Antalyaspor'da teknik direktör arayışları 3 adımda sonlandırıldı. Önce boşta olan Hikmet Karaman ve ardından Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın görüştü. İki isimden olumsuz yanıt alan kırmızı-beyazlı yönetim, Tamer Tuna'da karar kıldı.Tuna, başkan Ali Şafak Öztürk'ün sahibi olduğu Belek'teki Regnum Carya Otel'de kampta bulunan takımın başına geçecek. Bugün sabah antrenmanına takımla birlikte çıkması beklenen Tuna'nın takımdan gönderilecek futbolcuların listesini de vermesi bekleniyor.Sezonu Göztepe'de açan Tuna, kötü gidiş sonrası 9. haftada görevinden ayrılmıştı. Bu arada Süper Lig'de ikinci yarı programının belli olması Tuna'ya sürpriz oldu.Antalyaspor 3 gün sonra Tuna'nın eski takımıyla kupa rövanşında kozlarını paylaşacak.Bu arada Antalyaspor'un kupadaki Göztepe maçına Antalya Stadyumu ev sahipliği yapamayacak. Eyüpspor maçında olduğu gibi kırmızı-beyazlılar, saha çimlerinin uygunsuz olduğu gerekçesiyle başka bir sahada maçını oynayacak.

BUGÜN NELER OLDU