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Kedi katliamında tehdit iddiası var

Giriş Tarihi: 5.1.2020
Kedi katliamında tehdit iddiası var
Antalya'da site bahçesinde besledikleri kedinin çelik telle demir korkuluğa asılarak öldürülmesine isyan eden Tuğba Yurttaş, kendisine gözdağı verildiğini iddia etti.

CAN GÜVENLİĞİ
Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayanlar tarafından beslenen kedi, 31 Aralık günü site bahçesindeki demir korkuluğa çelik telle asılarak öldürüldü. Site sakinlerinden kediyi her gün besleyen Tuğba Yurttaş, kendisine gözdağı verildiğini söyledi. Yurttaş, "Kedi bakmamızdan rahatsız olan bazı kişiler bizimle uğraşıyor. 'Sizi bu siteden attıracağız' diye tehdit ediyorlar. Komşularımdan birkaçı dışında kimse burada kedi istemiyor. Kendi can güvenliğim için polise gideceğim. Bunun bir gözdağı olduğunu düşünüyorum" dedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, kediyi öldüren kişi ya da kişileri bulmak için özel ekip oluşturdu.
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Kedi katliamında tehdit iddiası var
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