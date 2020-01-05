‘Memleketim’ sahneleniyor

BUGÜN NELER OLDU

AntalyaDevlet Opera ve Balesi, 'Memleketim' müzikalini 9 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde Antalyalı sanatseverler ile tekrar buluşturmaya hazırlanıyor. Aralık'ta dünya prömiyeri gerçekleştirilen eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, koreografi Armağan Davran tarafından yapıldı.Anadolu'da yaşayan insanların asırlar boyunca süregelen duyguları, düşünceleri, yaşamlarının çeşitli görünümleri ve kültürel değerlerinin türküler üzerinden yansıtıldığı 'Memleketim' müzikalinde, soprano Sinem Seçil Baddal, Serap Demirhan Işık ve Pınar Tekol, tenor Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş ve Toygarhan Atuner'in solist olarak sahne alacak.