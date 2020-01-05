Muratpaşa yine kupa ıstıyor

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Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 18.7 yaş ortalamasına sahip bir kadroyla mücadele eden ve ilk yarıyı 8 puanla 4. sırada tamamlayan Muratpaşa Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor. Antrenör Birol Ünsal yönetiminde antrenmanlarda oyuncular hırslarıyla dikkat çekiyor.Maç, 12 Ocak Pazar saat 16.00'da başlayacak. Muratpaşa, ligde oynanan ilk maçı 33-25 kazanmıştı.Muratpaşa Belediyespor, pazar günü oynayacağı karşılaşmanın ardından 16 Ocak Perşembe Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı için sahada olacak. Paşanın Melekleri, kendi evinde Üsküdar Belediyesi'ni konuk edecek. Türkiye Kupası mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Antrenör Ünsal, takımın geçen yıl Türkiye Kupası'nın Antalya'da getirme başarısı gösterdiğini belirterek,ifadelerini kullandı.