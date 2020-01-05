Muratpaşa yine kupa ıstıyor

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 18.7 yaş ortalamasına sahip bir kadroyla mücadele eden ve ilk yarıyı 8 puanla 4. sırada tamamlayan Muratpaşa Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor. Antrenör Birol Ünsal yönetiminde antrenmanlarda oyuncular hırslarıyla dikkat çekiyor. Paşanın Melekleri, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Mardin Büyükşehir Belediyesi Başakspor'la karşı karşıya gelecek.
Maç, 12 Ocak Pazar saat 16.00'da başlayacak. Muratpaşa, ligde oynanan ilk maçı 33-25 kazanmıştı.
5'İNCİ KEZ GETİRECEĞİZ!
Muratpaşa Belediyespor, pazar günü oynayacağı karşılaşmanın ardından 16 Ocak Perşembe Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı için sahada olacak. Paşanın Melekleri, kendi evinde Üsküdar Belediyesi'ni konuk edecek. Türkiye Kupası mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Antrenör Ünsal, takımın geçen yıl Türkiye Kupası'nın Antalya'da getirme başarısı gösterdiğini belirterek, "Hedefimiz bu yıl Türkiye Kupası'nı yine Antalya'ya 5'inci kez getirmek"
ifadelerini kullandı.