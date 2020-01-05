Rauf ve Faik’ten coşturan konser

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Antalya'nınKemer ilçesindeki Rixos Sungate Otel'de sahneye çıkan Azeri asıllı Rus kardeşler Rauf ve Faik hayranlarını büyüledi. Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de yılbaşı dolayısıyla düzenlenen konserler kapsamında, dün gece Azeri asıllı Rus kardeşler Rauf ve Faik sahneye çıktı. Rauf ve Faik kardeşlerin konseri tatil için otele gelen Rusların büyük ilgisini çekti. 'Detstvo' (çocukluk) ve 'Ya Lublu Tebya' (seni seviyorum) gibi parçalarıyla büyük ilgi gören Rauf ve Faik kardeşler, hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi.