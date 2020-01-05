Şehitleri unutmadık

15Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen 251 kişinin yakınları Antalya'da bir araya geldi. 15 Temmuz Şehitler Derneği'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği 15 Temmuz Şehit Aileleri Buluşması'nın bu yılki teması ise 'Yolunda Yürüyoruz' olarak belirlendi. 4 gün sürecek ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştiği buluşmada 15 Temmuz şehitleri anıldı. Vali Münir Karaloğlu, 15 Temmuz'da karanlık bir geceyi uğurlu bir sabaha dönüştürdüklerini söyledi.Vali Karaloğlu, "O gece dini kisveye bürünmüş, himmet ve hizmet örtüsü altında gizlenmiş hain bir terör örgütünün ülkemizi işgale hazırlamak için yaptığı hain darbe girişimini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük liderliği, aziz şehitlerimizin fedakarlığı ve gazilerimizin kahramanlığıyla uğurlu bir sabaha erdirdik" dedi. İhaneti unutmamak gerektiğine işaret eden Vali Karaloğlu, "Şehitlerimizi ve gazilerimizin fedakarlığını unutursak biz daha çok 15 Temmuz yaşarız. Onun için 15 Temmuz'u ve şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz hafızasını diri tutmalıyız" diye konuştu.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Adnan Ertem ise başta FETÖ olmak üzere Türkiye'nin varlığına, milletin birlik ve beraberliğine kasteden terör örgütü yapılarına bir daha fırsat verilmeyeceğinin buradan görüldüğünü söyledi. 15 Temmuz Şehitleri Derneği Başkanı Tarık Şebik ise aynı acıyı yaşayanların bir araya gelmesinin, hüznü, kederi, ortak acıyı paylaşmasının önemli olduğunu belirtti. Şehit polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, şehit Yasin Naci Ağaroğlu'nun babası öğretmen Osman Ağaroğlu'nun konuşmaları duygusal anlar yaşattı.

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