Şeker gibi mutluluk

Antalya'da yaşayan yürüme engelli Ali Pekdemir, 13 yıldır ücretsiz dağıttığı elma ve pamuk şekeri ile aldığı balonlarla dar gelirli ailelerin çocuklarının mutluluğuna ortak oluyor. Çocukken yapılan iğneden dolayı sol ayağını kullanamaz hale gelen Pekdemir, 13 yıl önce Antalya'ya yerleşti. Evlenip iki çocuk babası olan Pekdemir, bir arkadaşından öğrendiği elma ve pamuk şekeri yapmayı meslek edindi. Evinin yanındaki küçük bir dükkana kurduğu atölyede şekerleme yapan 48 yaşındaki Pekdemir, ürünlerini üç tekerlekli engelli arabasıyla satmaya başladı. Şekerlerin yanı sıra balon ve oyuncak da satan Pekdemir, 'Şekerci Ali' olarak tanındı.Dar gelirli ailelerin yaşadığı mahalleleri gezerek çocukları sevindiren Pekdemir, 'Herkes mutlu olsun' anlayışıyla balon ve şekerleri çoğu zaman ücretsiz verdiğini söyledi. Kimsesiz çocukları unutmayan Pekdemir, ömrü yettiğince bu şekilde gönüllere girmek istediğini belirterek, "Parası olmayanı asla geri çevirmem. Canı neyi isterse veririm. Benim için çocukların sevgisini kazanmak daha önemli. Onların sevgisi bana yetiyor" dedi.Çocukların her gün sokaklarda yolunu gözlediğini anlatan Şekerci Ali, "Uğradığım mahalleye birkaç hafta gitmeyince çocuklar beni çok merak ediyor. Bana alışmışlar. Göremeyince "Bir şey mi oldu?" diye üzülüyorlarmış. Antalya'da yüzlerce çocuğum var. Beni unutmasınlar. Büyüdüklerinde beni örnek alıp vatana, millete hayırlı insanlar olsunlar. Hatırlayıp, dua etsinler. Bu bana yeter" diye konuştu.

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