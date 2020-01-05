Şimşek kampa giriyor

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 29 puanla 6. sırada tamamlayarak kendi ilk yarı rekorunu egale eden Aytemiz Alanyaspor, ligin ikinci yarısı için devre arası kampına bugün başlayacak.İlk olarak 8 Ocak'ta KF Tirana ekibi ile karşılaşacak olan turuncu yeşilliler, 10 Ocak'ta ise Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile karşı karşıya gelecek.