Şimşek kampa giriyor

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 29 puanla 6. sırada tamamlayarak kendi ilk yarı rekorunu egale eden Aytemiz Alanyaspor, ligin ikinci yarısı için devre arası kampına bugün başlayacak. 5-13 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'teki Gloria Verde Otel'de kampa girecek olan oyuncular, kamp boyunca 2 de hazırlık maçı yapacak.
İLK MAÇ TİRAN İLE
İlk olarak 8 Ocak'ta KF Tirana ekibi ile karşılaşacak olan turuncu yeşilliler, 10 Ocak'ta ise Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Kamp sonunda Alanya'ya dönecek olan Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, çalışmalarına tesislerde devam edecek.