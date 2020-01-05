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Şimşek kampa giriyor

Aytemiz Alanyaspor’da devre arası izin dün bitti. Turuncu-yeşilliler, sezonun ikinci yarısı için Belek’teki Gloria Verde Resort Otel’de bugün kamp çalışmalarına başlaya

MEHMET AL Akdeniz
Giriş Tarihi: 5.1.2020
Şimşek kampa giriyor
Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 29 puanla 6. sırada tamamlayarak kendi ilk yarı rekorunu egale eden Aytemiz Alanyaspor, ligin ikinci yarısı için devre arası kampına bugün başlayacak. 5-13 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'teki Gloria Verde Otel'de kampa girecek olan oyuncular, kamp boyunca 2 de hazırlık maçı yapacak.

İLK MAÇ TİRAN İLE
İlk olarak 8 Ocak'ta KF Tirana ekibi ile karşılaşacak olan turuncu yeşilliler, 10 Ocak'ta ise Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Kamp sonunda Alanya'ya dönecek olan Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, çalışmalarına tesislerde devam edecek.
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Şimşek kampa giriyor
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