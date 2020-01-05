Tarihe çöp ihaneti

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Antalya, binlerce tarihi eseri ile milyonlarca turiste ev sahipliği yaparken kendini bilmez kişilerde tarihe ihanet ediyor. Kepez ilçesinde şehrin girişinde yer alan tarihi su sarnıcı bu ihanetten nasibini alan tarihi eserlerden sadece biri oldu. Santral Mahallesi'ndeki 300 yıllık su sarnıcın içerisi çöplüğe çevrildi. Sarnıcın etrafını korumak için yapılan tel örgüler ise hırsızlar tarafından çalındı kapısı kırıldı.Çevreye kötü kokular yayan tarihi su sarnıcının geceleri madde bağımlıların mekanı haline gelmesi tepki çekti. Bir başka ihanette aynı bölgedeki bir başka sarnıçta yaşandı. Kendini bilmez bir kişi tarafından sarnıcın üstüne sprey boya ile yazı yazılması görenleri çileden çıkardı. Yapılan şikapet üzerine sarnıcın üstü betanlo sıvanarak yazı kapatıldı. Vatandaşlar, sarnıçlar için önlemin alınmasını isteyerek, "Bunlar başka yerde yok" dedi.