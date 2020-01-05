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Tarihe çöp ihaneti

’da tarihi eserler bir türlü korunamıyor. Kepez’in Santral Meahallesi’nde şehir girişindeki tarihi su sarnıçları çöplüğü çevrildi. Bir sarnıca sprey boya ile yazı yazıldı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz
Giriş Tarihi: 5.1.2020
Tarihe çöp ihaneti
Antalya, binlerce tarihi eseri ile milyonlarca turiste ev sahipliği yaparken kendini bilmez kişilerde tarihe ihanet ediyor. Kepez ilçesinde şehrin girişinde yer alan tarihi su sarnıcı bu ihanetten nasibini alan tarihi eserlerden sadece biri oldu. Santral Mahallesi'ndeki 300 yıllık su sarnıcın içerisi çöplüğe çevrildi. Sarnıcın etrafını korumak için yapılan tel örgüler ise hırsızlar tarafından çalındı kapısı kırıldı.

SPREY BOYA İLE YAZI
Çevreye kötü kokular yayan tarihi su sarnıcının geceleri madde bağımlıların mekanı haline gelmesi tepki çekti. Bir başka ihanette aynı bölgedeki bir başka sarnıçta yaşandı. Kendini bilmez bir kişi tarafından sarnıcın üstüne sprey boya ile yazı yazılması görenleri çileden çıkardı. Yapılan şikapet üzerine sarnıcın üstü betanlo sıvanarak yazı kapatıldı. Vatandaşlar, sarnıçlar için önlemin alınmasını isteyerek, "Bunlar başka yerde yok" dedi.
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Tarihe çöp ihaneti
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