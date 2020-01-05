Türkan Şoray’da 2020’de ilk sergi

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Tikonserler,sergilerve söyleşilerleAntalya'nınkültür ve sanathayatına farklıbir renk veheyecan kazandıranMuratpaşaBelediyesiTürkan ŞorayKültür Merkezi,yeni yılınilk sergisinderesim sanatının önemli isimlerindenGülseren Sönmez'i konuk ediyor.Doğa yorumları ve kadının fantastikdünyasını anlattığı sürrealist eserleriylesanatseverleri kendisine hayranbırakan 74 yaşındaki Sönmez, 60'nıcısanat yılını sergiyle kutlayacak. Suluve yağlı boya eserlerin yer alacağısergi, 9 Ocak saat 18.00'de açılacak.