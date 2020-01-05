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’da 2020’de ilk sergi

Giriş Tarihi: 5.1.2020
Türkan Şoray’da 2020’de ilk sergi
Tiyatrolar, konserler, sergiler ve söyleşilerle Antalya'nın kültür ve sanat hayatına farklı bir renk ve heyecan kazandıran Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, yeni yılın ilk sergisinde resim sanatının önemli isimlerinden Gülseren Sönmez'i konuk ediyor. Doğa yorumları ve kadının fantastik dünyasını anlattığı sürrealist eserleriyle sanatseverleri kendisine hayran bırakan 74 yaşındaki Sönmez, 60'nıcı sanat yılını sergiyle kutlayacak. Sulu ve yağlı boya eserlerin yer alacağı sergi, 9 Ocak saat 18.00'de açılacak.
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Türkan Şoray’da 2020’de ilk sergi
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