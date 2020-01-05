Türkan Şoray’da 2020’de ilk sergi

Tiyatrolar
,
konserler,
sergiler
ve söyleşilerle
Antalya'nın
kültür ve sanat
hayatına farklı
bir renk ve
heyecan kazandıran
Muratpaşa
Belediyesi
Türkan Şoray
Kültür Merkezi,
yeni yılın
ilk sergisinde
resim sanatının önemli isimlerinden
Gülseren Sönmez'i konuk ediyor.
Doğa yorumları ve kadının fantastik
dünyasını anlattığı sürrealist eserleriyle
sanatseverleri kendisine hayran
bırakan 74 yaşındaki Sönmez, 60'nıcı
sanat yılını sergiyle kutlayacak. Sulu
ve yağlı boya eserlerin yer alacağı
sergi, 9 Ocak saat 18.00'de açılacak.