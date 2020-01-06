Acılı ailenin hukuk savaşı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA 8- 14 Ocak 2018 tarihleri arasında 60 ilden bin 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçirip ölen Alperen Atabay (18) arkasında büyük bir hüzün bıraktı. Geleceği parlak genç sporcunun odası bozulmadan korunurken, Alperen'in sahiplendiği kedisi de ailesi tarafından evlatlarından bir yadigar olarak bakılıyor. Olayda ihmali olduğu öne sürülen doktor, hakem ve antrenör hakkında şikayetçi olan aile, hukuk mücadelesini de sürdürüyor.Olay gününü dün gibi hatırlayan acılı baba Muharrem Atabay, "Ambulans çok geç gelmiş. İlk yardım çok geç ulaşmış. Ambulansla acil bir şekilde kaldırılmamış" diye konuştu. Tek isteğinin evladının ölümünde sorumlu olanların cezalarını çekmesi olduğunu anlatan Muharrem Atabay, "Kimin eli, parmağı varsa bu işin içinde cezalarını çeksin istiyorum. Bunu istemek herhalde bir babanın hakkıdır" dedi.