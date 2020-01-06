Ameliyattan sonra mücadele başladı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde ilk kez uygulanan 'robotik böbrek nakli' yöntemiyle sağlığına kavuşan Tuğba Sabuncular (28) ve ona böbrek bağışlayan babası Doğan İnat, taburcu oldu. Ameliyat 7 Aralık'ta gerçekleşmişti. Ameliyatta, AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı'ya dünyaca ünlü Hintli cerrah Prof. Dr. Rajesh Ahlawat da eşlik etti. Ameliyatı Türkiye'den ve çeşitli ülkelerden 380 cerrah ve organ nakil koordinatörünün izlemişti.Prof. Dr. Bülent Aydınlı, robotik böbrek nakil yönteminde diğer ameliyatlara göre daha az kesi izi olduğunu, hastanın daha az ağrı hissettiğini kaydetti. Prof. Dr. Aydınlı, "Bundan sonraki amacımız da bu ameliyat yöntemini yaygınlaştırmak. Dünya da robotla böbrek nakli yapan merkezler arasında yer almak istiyoruz" dedi. Aydınlı, yılda yaklaşık 250 böbrek nakli yaptıklarını, bu ameliyatların yüzde 15-20'sini robotik cerrahi yöntemiyle gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.Ailesinin geçimini karton toplayarak sağlayan Doğan İnat da hasta kızını böbreğiyle sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyor. 46 yaşındaki İnat, "Yavrum hayata bağlandı ya başka ne isteyeyim. Gerekirse diğer çocuklarım için de bütün organlarımı veririm. En büyük mutluluğum, torunlarımın annesiz kalmaması" dedi. Bir camı kırık, 400 liraya kiralanan üç gözlü evde 4 evladı evli olduğu için eşi, oğlu, kızı ve torunuyla yaşayan 6 çocuk babası İnat, çalışamadığı için komşularının maddi destekte bulunduğunu belirterek, kimseye muhtaç olmamak için yeniden çalışmak istediğini anlattı.

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