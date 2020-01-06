Antalyaspor’da gündem transfer

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in ikinci yarısına teknik direktör değişikliği ile giren Antalyaspor yönetimi, kötü gidişi tersine çevirmek için hareket geçti.Özellikle gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek isteyen Akrep'te gündemdeki isimlerden biri de Marco Fabian oldu.Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı "Takım Harcama Limitleri" nedeniyle ince eleyip sıkı dokuyan Antalyaspor'un, en az 5 takviyeyi 59 milyon 355 bin liralık bütçe ile gerçekleştirmesi gerekiyor.