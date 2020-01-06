Antalyaspor’da gündem transfer

Süper Lig'in ikinci yarısına teknik direktör değişikliği ile giren Antalyaspor yönetimi, kötü gidişi tersine çevirmek için hareket geçti. İlk yarıyı 14 puanla 16'ncı sırada tamamlayarak küme düşme potasında yer alan kırmızıbeyazlı takımın ilk transferi geçen sezonun ikinci yarısını Medipol Başakşehir'de kiralık olarak geçiren başarılı sol bek Fedor Kudryashov oldu.
BONSERVİSİ ELİNDE
Özellikle gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek isteyen Akrep'te gündemdeki isimlerden biri de Marco Fabian oldu. Geçen sezon Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin İstanbul'a kadar getirdiği ancak geri gönderdiği Fabian ile Çaykur Rizespor'un da ilgilendiği öğrenildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı "Takım Harcama Limitleri" nedeniyle ince eleyip sıkı dokuyan Antalyaspor'un, en az 5 takviyeyi 59 milyon 355 bin liralık bütçe ile gerçekleştirmesi gerekiyor. Meksikalı 10 numaranın bonservisinin elinde olması, transferi cazip kılıyor.