Bağımlılığa karşı sanat

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UYUŞTURUCUYA karşı verilen mücadelede sanat birleştirici güç oluyor. Antalya ve Burdur'da da uyuşturucuya karşı mesajlar, sanat aracılığı ile verildi. Burdur'un Bucak ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında tiyatro gösterimi yapıldı. Öğrencilere yönelik düzenlenen tiyatro gösterimini Kaymakam Erol Tanrıkulu da izledi.Gösterimde, uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili 4 gencin öldükten sonra 6'şar dakikalık araftaki konuşmalar kısmı anlatılırken, tiyatronun kalan bölümünde ise ölen gençlerin uyuşturucu kullanmadan önceki hali, uyuşturucuya başlarken, başladıktan sonraki evreleri, duydukları pişmanlıklar anlatıldı. Öğrencilere uyuşturucu ya da madde bağımlılığı yapan etkenlerden uzak durmaları için de mesajlar verildi.Antalya'da sevdiği kızı uyuşturucudan kaybeden Cihangir Artun'un da bağımlılığa dikkati çekmek için kitaplaştırdığı hayat hikayesi, film haline geldi. Ankara ve Antalya'daki çekimlerinde sona gelinen Dön Evine Kilit adlı filmin senaristi Cihangir Artun, "Bir genci bile kurtarabilsek bizim için çok iyi. Filmimizi de bu nedenle çekiyoruz" ifadelerini kullandı.