Evsizlere sıcak yuva

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ANTALYA Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Aralık'ta evsizler için açılan BİMEKAN, 90 vatandaşa hizmet veriyor. 120 kişi kapasiteli olan BİMEKAN'da barınma ihtiyacının yanı sıra yemek, sıcak su, temizlik, giyim, sağlık ve kuaför hizmeti de tedarik ediliyor. Büyükşehir zabıtası ve emniyet güçleri tarafından tespit edilip sokaklardan alınan vatandaşlar buraya yerleştiriliyor.Aralarında rehber ve dansçılar da olan BİMEKAN'da kalanların hikayeleri ise şaşırtıyor. Mustafa Seçen (54), daha önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki boş alanlarda kaldığını söyledi. Seçen, "1999 depreminde ailemi kaybettikten sonra tamamen kendimi kaybettim, 3 yıldır sokakta yaşıyorum" dedi. Dansçı Suat Uzun (36) ise "Kimi bedensel, kimi ruhsal sorunları nedeniyle sokağa düşüyor" diye konuştu.