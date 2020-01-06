Filenin Akrepleri durdurulamıyor!

BUGÜN NELER OLDU

TVF Kadınlar 1. Lig'in 12. hafta mücadelesinde Berlin Döner Antalyaspor, evinde ağırladığı Merinos'u 25-15, 25-22 ve 25-18'lik setlerle geçip mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Üst sıralarda yer alan rakibine karşı 'Lig yarışında ben de varım' diyen Filenin Akrepleri, son 7 maçında 6'ncı galibiyetini elde etti.Antalya Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Antalyasporlu voleybolseverler de ilgi gösterdi. Üst üste dördüncü galibiyetine imza atan Antalyasporlu oyuncular, maç sonunda galibiyeti bu zorlu mücadelede kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarla birlikte kutladı. Berlin Döner Antalyaspor, ligin 13. haftasında 11 Ocak'ta lig lideri Kuzeyboru ile karşı karşıya gelecek. Aksaray Spor Salonu'nda oynanacak mücadelenin 14.00'te başlayacak.