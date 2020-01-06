Film gibi kurtarma

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ANTALYA'NIN Gündoğmuş ilçesinde, 3 arkadaşıyla kuş avına çıkan Vedat Gökoğlu, tuttuğu kayanın kopması sonucu 200 metreden uçuruma yuvarlandı. Olay, Bedan mevkiinde dağlık arazide yaşandı. Gökoğlu'nun uçuruma yuvarlanması üzerine, arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi.Bölgeye ulaşan ekipler, kurdukları ip istasyonla saat 14.00 sıralarında yaralı Vedat Gökoğlu'nun yanına indi. Sağ bacağında açık kırık bulunan Vedat Gökoğlu ilk müdahalenin ardından bulunduğu yerden alındı. Vedat Gökoğlu sedye ile yaklaşık 1 kilometre taşındı ve helikopterle Alanya Devlet Hastanesi'ne getirilerek. tedaviye alındı. Gökoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu açıklanadı. Mehmet AL / ALANYA