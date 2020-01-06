Gülveren’de dev dönüşüm

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ANTALYA Kepez Belediyesi'nin Gülveren Mahallesi'nde 135 gecekondunun 30 yıldan fazla süren tapu sorununu çözecek olan kentsel dönüşüm projesinde, konutların yapımı ihaleye çıkıyor. İhale 16 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek. İhale, 'konut yapımı karşılığında arsa satışı' modeli şeklinde kapalı teklif usulü yapılacak. İhale, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.Kentsel dönüşüm projesi, Akdeniz Üniversitesi'nin bulunduğu ve önemli bir ulaşım aksı olan Hürriyet Caddesi'nin Kepez tarafında hayata geçecek. Kentsel dönüşümle hak sahiplerine arsası üzerinden hak sahipliliği miktarının yüzde 50'si oranında daire m2'si verilecek. Proje ile hak sahiplerine konforlu, modern, sosyal tesis imkânlarının olduğu konutlarda yaşama imkânı sunulacak. Bölgede kültür merkezi, kütüphane ile spor ve yeşil alan da olacak.