Merkez Ölüdeniz!

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü plajının da bulunduğu Ölüdeniz Mahallesi, hava sporlarının merkezi oldu. Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, farklı hava koşullarında uçuşa imkan veren dört pistiyle yerli ve yabancı misafirlere ev sahipliği yapıyor.
Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen, adrenalin tutkunu yerli ve yabancı çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Babadağ, 2019 yılında rekor uçuşa imza attı.
HEDEF 200 BİN UÇUŞ
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, "Bu sene Babadağ'dan 166 bin 701 kişi uçuş yapmış. Bu sayı geçen yılki uçuşlarımızın üstünde. Önümüzdeki yıl hedefimiz 200 bin uçuşu yakalamak"
ifadelerini kulladı. Çıralı, Babadağ'da yapımı devam eden teleferiğin Fethiye için büyük bir kazanç olduğunu dile getirdi.