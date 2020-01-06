Merkez Ölüdeniz!

BUGÜN NELER OLDU

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü plajının da bulunduğu Ölüdeniz Mahallesi, hava sporlarının merkezi oldu.Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen, adrenalin tutkunu yerli ve yabancı çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Babadağ, 2019 yılında rekor uçuşa imza attı.Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı,ifadelerini kulladı. Çıralı, Babadağ'da yapımı devam eden teleferiğin Fethiye için büyük bir kazanç olduğunu dile getirdi.