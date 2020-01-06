Saklıkent kırmızı beyaza büründü

Antalya'nın Saklıkent zirvesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Binlerce vatandaş ellerinde bayrak, karda ve soğukta 2 bin 400 rakımlı zirvede 2 kilometre yürüdü. 'Saklıkent'ten Sarıkamış'a Gençlik Şühedanın İzinde' isimli yürüyüşe Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Yürüyüşte yer alan asker ve polisler, dev Türk bayrağı ile Atatürk posteri taşıdı. Metrelerce karın kapladığı Beydağları'nda yürüyen binler, ellerinde Türk bayrakları ile şehitleri yad etti. Vali Karaloğlu, Sarıkamış şehitlerini anmak ve dualar göndermek için yürüdüklerini belirtti. Sarıkamış şehitlerine hitap eden Karaloğlu, "Sizin bıraktığınız ideallere, inanca bugün biz de sahibiz ve sizin bıraktığınız yerden biz o ideallerinizi devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.Sarıkamış'tan alınması gereken ders ve ibretler olduğunun altını çizen Karaloğlu, "Sarıkamış'ı her hatırladığımızda yüreğimizin burkulduğunu, kanımızın donduğunu, o gün Sarıkamış şehitlerinin hissettiklerini biz de hissederiz. Her şeyden önce o gün ülkemizin ve milletimizin içinde bulunduğu durum dolayısıyla belki askerimize iklimin, doğanın gerektirdiği elbiseyi, potini, kabanı veremedik. Eline silahını belki veremedik. Sarıkamış'tan ders çıkararak günün teknolojisi ne ise onu üretmek, kullanmak ve esiri olmamak durumundayız. Günün teknolojisini milli ve yerli olarak üretmek zorundayız" dedi.

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