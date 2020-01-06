Burdur'da Salda modası sürüyor. Yaz aylarında Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü'nü 1 milyon 400 bin kişi ziyaret ederken, kış sezonu da bu kez Salda Gölü manzaralı Salda Kayak Merkezi buluşma noktası oldu. Bin 900 rakımlı Salda Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Sezon açılış törenine Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik katıldı.Vali Şıldak, "Her ile nasip olmayacak şekilde bizim tarih, doğa, kültür üçlüsü bileşeninden oluşan nimetlere sahibiz. Çok elverişli koşullara sahip bu kayak merkezinin yaz turizmiyle birleştirerek Yeşilova ilçemizin hem yaz hem kış turizminin gerçekleştirilebileceği Salda Gölü ile bütünleşik projeler içinde değerlendirilmesi için çaba gösteriyoruz. Geçen yıl sezonda burada 30 bin dolayında misafirimiz olmuştu. Bu sene çok daha fazla bekliyoruz. Özellikle pazar günleri ve sömestr tatilinde yoğunluk bekliyoruz" diye konuştu.Bölgenin potansiyelinin henüz tam anlamıyla kullanılmadığının altını çizen Şıldak, Salda Kayak Merkezi'nin konum itibariyle bölgedeki diğer kayak tesislerinden daha önde olduğunu söyledi. Özellikle kayak sporuna yeni başlayanlar ve orta düzey kayakseverler için bölgenin 'bulunmaz Hint kumaşı' olduğunu anlatan Şıldak, "Tam kapasiteyle buranın daha üst seviyelere çıkmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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