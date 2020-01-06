Sesi karanlığı aydınlattı

Antalya'da Asuman Ünal (58) Tekelioğlu Halk Kütüphanesi'nde 15 yıldır haftanın 4 günü görme engelliler için gönüllü okuyuculuk yapıyor. Ünal'ın seslendirdiği kitaplar sayesinde görme engelli çok sayıda genç, eğitimini tamamladı. Bunlardan biri olan İsmail Sabancı, ortaokul, lise, üniversiteyi Ünal'ın sesinden dinlediği kitaplar sayesinde bitirdi.Şimdi ikinci üniversiteyi okuyan Sabancı, aynı kütüphanede devlet memuru oldu. Sabancı ve Ünal'ın buluşmasında ise duygusal anlar yaşandı. Asuman Ünal'a öğretmenim diye hitap eden Sabancı, "Onun hakkını ödeyemem. Sadece ben değil yüzlerce arkadaşım ödeyemez. Neredeyse tüm ders kitaplarımı onun sesinden dinledim" dedi.Kütüphanede görme engellilerin teknik işlerini yürüten İsmail Sabancı, "Ortaokulda öğrenci iken Asuman Hanım benim ders kitapları okuyucumdu. Onun sayesinde önce ortaokulu, sonra liseyi, ardından Acık Öğretim'de kamu yönetimi bölümünü bitirdim. Sınavları kazanıp aynı kütüphanede memur oldum. Bu da yetmedi Asuman öğretmenim sayesinde ikinci üniversiteyi Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Öğretmenliği'ni okuyorum" diye konuştu.İki çocuk annesi Asuman Ünal, 2005 yılından beri görme engelliler için kitap okumaya devam ettiğini anlattı. İlk olarak yılında iki çocuğunu evlendirince boşluğa düşmemek için gazetede gördüğü ilan ile Tekelioğlu Halk Kütüphanesi'ne adım attığını anlatan Ünal, "15 yıldır kesintisiz olarak haftanın 4 günü kütüphaneye geliyorum. Nefesim yettiği, sağlığım el verdiği sürece bir 15 yıl daha yapmaya hazırım" diye konuştu.Kütüphaneci Belgüzar Aksoy Gürer ise okuyucu Asuman Ünal'ın bugüne kadar görevini hiç aksatmadan başarılı ile sürdürdüğünü söyledi.Ünal'ın seslendirmek için kütüphaneye her gelişinde ilk günkü heyecanını koruduğunu vurgulayan Gürer, "Bunu karşılıksız, gönüllü olarak 15 yıl yaptı. Bundan sonrada yapmaya devam ediyor. Onun kalbi iyilikle dolu. Gönüllü okuyucularımız çok önemli bir görevi yapıyor" diye konuştu.

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