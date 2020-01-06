Şili’den takviye

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de dikkat çeken bir performansa imza atan Aytemiz Alanyaspor, ikinci yarının hazırlıklarına başladı. Devre arasında transfer konusunda sessiz olan turuncu- yeşilli takımda, bu sessizliği Şili'den gelen haber bozdu.Joequera'nın futbolu ülkesi Şili'de bırakmak istediği ancak daha öncesinde Alanyaspor'da forma giyebileceği kaydedildi. Turuncu-yeşilli takımın Şilili forveti Junior Fernandes'in de bu transfer için devreye girdiği iddia edildi.Aytemiz Alanyaspor'un attığı 31 golün 12'sine imza atan Papiss Cisse ile ilgili de transfer dedikoduları kızıştı.Vedat Muriç'e alternatif bir golcü arayan Fenerbahçe yönetiminde Cisse isminin gündeme geldiği, Fenerbahçe'nin Cisse'ye karşılık sezon başında renklerine bağladığı eski Antalyasporlu Mevlüt Erdinç'i de takasta kullanmak istediği iddia edildi.