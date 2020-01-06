Solucan gübresi kazandırdı

Menderes Mahallesi'nde, 2015 yılında solucan gübresi üretimine başlayan Atilla Bozoğlan, ihracata başladı. 250 bin solucanla üretime başlayan 500 metrekarelik tesis, 20 milyon solucana kadar ulaştı. Oğlu Abdullah (22) ile solucan gübresi üretimi yapan Atilla Bozoğlan ilk ihracatını ise 4 yıl sonra Irak'a yaptı. Irak'a 25 ton katı solucan gübresi gönderen Bozoğlan, bölgede solucan gübresi ihraç eden ilk işletme oldu.Atilla Bozoğlan, "Şu anda Lübnan'da bir alıcıyla görüşmelerimiz sürüyor. Anlaşma sağladığımız takdirde 200 ton solucan gübresini Lübnan'a göndereceğiz" dedi. Bozoğlan, Burdur'da solucan gübresi üretimini resmi olarak yapan iki işletme olduğunu, ancak merdiven altı tabir edilen üretim şeklinde de birçok üretici bulunduğunu kaydetti.Türkiye'de ilk defa granül solucan gübresi ürettiklerini vurgulayan Atilla Bozoğlan, şu anda aylık 6 ton solucan üretim yaptıklarını, hedefinin bunu 12.5 tona çıkarmak olduğunu söyledi. Atilla Bozoğlan, "Çiftçilerimizin makineyle rahatça tarlalarına atabilmeleri için granül gübre ürettik. Solucan gübresi üründe yüzde 10 ile yüzde 40 arasında artış sağlar. Kimyasal gübrelerin ve tarımsal ilaçların yok ettiği faydalı mikrobiyal yapı da solucan gübresi ile toprağa yeniden kazandırılıyor" diye konuştu.

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