Ücretli cadde parkı esnafı sevindirdi

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ISPARTA'DA 3 caddede ücretli otopark uygulaması vatandaşlardan tam not aldı. Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, konuyla ilgili bilgi verdi. Özellikle cadde esnafının bu düzenlemeyi talep ettiğini vurgulayan Büyükçulcu, "Esnaf ve vatandaşlarımızın görüşleri alındı, anketler yapıldı. Halkımızdan gelen olumlu talepler ve beklentiler doğrultusunda bu uygulamaya geçmiş olduk" ifadelerini kullandı. PROJE GENİŞLEYECEKAmaçlarının araçların uzun süre park etmesi nedeniyle oluşan yoğun trafiği kaldırmak olduğunu anlatan Büyükçulcu, "Uygun görülen ve belirlenmiş olan caddelerde de kademeli olarak uygulamaya geçilecek. Şehrimizde daha kolay ulaşım imkanı sağlanacak. Uzun süreli parklar yerine vatandaşlar ihtiyacı kadar süre araçlarını bırakacaklar. Bu uygulama sonrasında kapalı otoparklarımızın vatandaşlarımız tarafından daha yoğun olarak kullanıldığını gördük. Esnaflarımızdan bu konuda gelen talep doğrultusunda ilk 15 dakika ücretsiz kullanım sağlanacak, daha sonraki süreçte de ücretlendirme uygulaması başlayacak" diye konuştu.