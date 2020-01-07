Ahşap cami önerisi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü içindeki eğitim tesisinin açılışı ile yerleşkedeki caminin temel atma törenine katıldı. 200 kişiye aynı anda eğitim verilebilecek tesisin kurdelesini kesen Pakdemirli, taştan yapılması planlanan camiyle ilgili ise 'ahşap' önerisinde bulundu. Pakdemirli, "Yeni ahşap teknolojileri kullanarak mimarisi çok güzel binalar yapmak mümkün. En azından bakanlığımız olarak ahşap bina konusunda örnek olmak istiyoruz" dedi.Türkiye'nin Hindistan ve Çin'in ardından orman varlığı en çok artan ülkelerden biri olduğunu belirten Pakdemirli, "Önümüzdeki sene çıtayı artırmamız lazım. Bizim ülkemizde 82 milyon vatandaşımızın her bir bireyi için hep birlikte birer fidan dikelim istiyoruz" dedi. Orman yangınlarıyla mücadelede de Türkiye'nin elinin güçlendiğine değinen Bakan Pakdemirli, geçen yıl yangınlarda gece uçuşlarını ve termal kameralı drone ve İHA'ları denediklerini hatırlattı. Pakdemirli, Japonya ve Rusya ile yeni uçakların alınmasıyla ilgili görüşüldüğünü de sözlerine ekledi. Pakdemirli'ye Vali Münir Karayoğlu, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da eşlik etti. Tesisi inceleyen Pakdemirli, bahçeye fidan dikti.

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